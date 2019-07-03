Украина должна активизировать усилия по борьбе с пиратством и подделками, - ЕС

Представители ЕС обеспокоены тем, что Украина медленно выполняет обязательства в сфере авторского права, торговых марок и патентов, которые взяла на себя в рамках Соглашения об ассоциации. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Украине.

Как известно, Украина обязалась привести свое законодательство в сфере интеллектуальной собственности в соответствие с нормами ЕС и практиками правоприменения.

Так, наша страна собирается создать специализированный суд по вопросам интеллектуальной собственности - отбро его судей планируют завершить до конца 2019 года.

Одновременно продолжается создание нового офиса интеллектуальной собственности, которое планируется завершить в 2020 году.

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По данным компаний-членов "Европейской бизнес-ассоциации", в прошлом году в Украине доля фальсифицированных или незаконно ввезенных товаров включала среди прочего: кофе - 40% (около 25 млн долларов), алкогольные напитки - 60% (около 400 млн долларов), агрохимические продукты - 25% ( около 200 млн долларов), бытовая техника и электроника для определенных категорий - от 50% до 70% (300-400 млн долларов).

Представители ЕС отметили, что нарушение прав интеллектуальной собственности наносит большие потери для украинской экономике, поскольку приводит к уменьшению инвестиций и поступлений в государственный бюджет, а также не позволяет создавать рабочие места в творческих и инновационных отраслях. К тому же такие нарушения представляют значительный риск для граждан, которые часто просто не знают, безопасны ли товары, которые они покупают. Кроме того, связь между подделками и организованной преступностью представляет большую угрозу для общества.

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В ЕС контрафактная и пиратская продукция составляет около 7% импорта, или 121 млрд евро в год.