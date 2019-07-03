ООС призывает Нацсовет продлить разрешение радиостанции "Армия FM", вещающей на оккупированных территориях

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице пресс-службы ООС в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Шестой год подряд часть украинских территорий находится под российской оккупацией. Все это время на временно неподконтрольных правительству Украины территориях ведется массированное информационное зомбирование украинский с помощью пропагандистских средств РФ. Украиноязычные телеканалы и радиостанции в районе проведения ООС - один из действенных средств противостояния информационной внешней агрессии, донесение до местных жителей, в украинском на временно оккупированных территориях, правдивой и оперативной информации. И в это непростое время возникает нерешенным вопрос о продлении разрешений на осуществление вещания русскоязычных телеканалов и радиостанций, вещающих на территории Донбасса и АР Крым", - сказано в сообщении.

В пресс-службе ООС подчеркнули, что если Нацрада не продлит разрешение на вещание, 11 июля "Армия FM" перестанет вещать в Горняке, Бахмутовке и на Чонгаре. Со 2 августа прекратится трансляция в Мариуполе, Бахмуте, Волновахе, Славянске, Краматорске , Светлодарске и Попасной. Это, фактически, большая часть покрытия "Армии FM" в районе проведения ООС, сказано в сообщении.

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"Мы подчеркиваем, что информационный фактор борьбы не менее важен, чем вооруженный. "Армия FM" - неотъемлемая составная часть нашего информационного фронта в борьбе за украинский Донбасс, Луганщину, Крым!", - добавили в пресс-службе ООС.