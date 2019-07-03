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03.07.19 19:20

Зеленский встретился с членами парламента Канады, представляющими группу дружбы с Украиной. ФОТО

3 июля в Торонто состоялась встреча Президента Владимира Зеленского с членами парламента Канады, представителями группы дружбы с Украиной.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский встретился с членами парламента Канады, представляющими группу дружбы с Украиной 01

Глава государства выразил благодарность за последовательную мощную поддержку Украине со стороны всех политических партий, представленных в канадском парламенте.

Зеленский отметил активную позицию канадских парламентариев по противодействию российской агрессии и внедрение канадских санкций против РФ.

Зеленский встретился с членами парламента Канады, представляющими группу дружбы с Украиной 02

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"Хочу поблагодарить парламента Канады за консолидированную поддержку вопросов, касающихся Украины", - сказал Президент.

Зеленский выразил надежду на продолжение активных межпарламентских контактов после формирования в новом составе Верховной Рады Украины депутатской группы по связям с Канадой.

Зеленский встретился с членами парламента Канады, представляющими группу дружбы с Украиной 03

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