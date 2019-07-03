"Нас привязали к стулу и говорят - можете идти", - секретарь ЦИК Бернацкая о решении Верховного суда по регистрации Клюева кандидатом в депутаты

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського ТВ заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

Она отметила, что тот факт, что суд лишь обязал комиссию повторно рассмотреть документы, все равно не оставил выбора ЦИК.

"Действительно, так и написано в решении суда, но на практике это выглядит так - вас привязали к стулу и говорят: ну мы же вас не обязываем, не держим, можете идти. Это просто нонсенс, потому что все те доказательства, которые мы по крупицам собирали по всем государственным органам по этим двум лицам, они были представлены в суде (но признаны судом недостаточными - ред.) ", - сказала Бернацкая.

Секретарь ЦИК отметила, что в случае поступления новых доказательств от правоохранителей комиссия может отменить регистрацию Клюева и блогера Анатолия Шария.

"В дальнейшем сейчас ЦИК продолжает рассмотрение этих вопросов. И благодарим за этот резонанс, который создали, что сейчас, возможно, те органы, которые должны выполнять свою работу, наконец смогут предоставить нам необходимые доказательства, что все же эти лица не находились (в Украине - ред.)", - заявила она .

В то же время Бернацкая подчеркнула, что очень важно, чтобы эти доказательства были новыми, то есть не теми, которые ранее Верховный суд признал недостаточными.

"После того, как мы получим документы по этому вопросу. мы будем принимать решение по этому вопросу вновь ", - резюмировала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК зарегистрировал Шария и Клюева, чтобы не сорвать избирательный процесс. Вопрос регистрации этих кандидатов будет рассмотрен повторно, - член комиссии Ефремова

Напомним, что вечером 2 июля в Киеве на Майдане Независимости прошла акция после решения ЦИК о регистрации кандидатами в нардепы соратника Януковича Андрея Клюева и российского пропагандиста Анатолия Шария.

К акции протеста на Майдане присоединилась команда пятого президента Украины Петра Порошенко.

Позже также стало известно, что Генпрокуратура предоставила ЦИК исчерпывающую информацию о Клюеве, Кузьмине и Шарие.

3 июня Андрей Парубий призвал Госпогранслужбу, Генпрокуратуру и СБУ предоставить данные о проживании на территории Украины в последние 5 лет адвоката, первого замгенпрокурора (2010-2013) Рената Кузьмина, экс-главы администрации президента времён Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. Помимо этого Парубий призвал Центральную избирательную комиссию пересмотреть свои решения о регистрации этих лиц кандидатами в народные депутаты Украины.