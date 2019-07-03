Призываю Авакова и Баканова дать всю необходимую информацию, - Богдан прокомментировал регистрацию Клюева и Шария кандидатами

Об этом Андрей Богдан заявил из Торонто в комментарии для СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Богдан заявил, что решение о регистрации Клюева и Шария кандидатами в депутаты было принято ЦИК, которая "создана и управляется из Верховной Рады господином Парубием, и господином Порошенко".

Он указал, что это было сделано на основании решения судей Верховного суда, которые были назначены на должности предыдущим президентом.

Кроме того, Богдан обвинил Порошенко в организации протеста против регистрации Клюева кандидатом в президенты. По его словам, таким образом пятый глава государства пытается отвлечь внимание от аудита своей деятельности.

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"Экс-министра экономики господина Порошенко и экс-первого вице-премьер-министра по вопросам экономики господина Клюева объединяют годы совместной работы в правительстве, поэтому считаем, что все требования митингующих следует направить к руководству одной политической партии, которая заинтересована в дестабилизации ситуации в Украине", - отметил глава Офиса президента.

Богдан подчеркнул, что на сегодняшний день происходит "активизация аудита деятельности господина Порошенко и его окружения по поводу разворовывания бюджетных средств, присвоения государственного имущества, принятия незаконных решений и распоряжений".

"И целью проведения соответствующих митингов является отвлечение внимания от этих расследований", - считает он.

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Богдан призвал министра внутренних дел Арсена Авакова и и.о. главы СБУ Ивана Баканова дать всю необходимую информацию для принятия законных решений, связанных с регистрацией тех или иных кандидатов на выборах, а также чтобы соответствующие органы дали оценку применению силы против журналистов и призывам к свержению власти, которые звучали на митинге в центре Киева 2 июля.

Накануне на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция против того, что Верховный суд обязал ЦИК зарегистрировать беглого соратника Януковича Андрея Клюева и российского пропагандиста Шария кандидатами в народные депутаты.

Команда возглавляемой Петром Порошенко партии "Европейская Солидарность" заявила о том, что присоединяется к акции протеста.