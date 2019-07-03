С начала суток 3 июля два украинских воина получили ранения, враг десять раз нарушил режим прекращения огня, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил:

вблизи населенного пункта Водяное - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Опытным - из стрелкового оружия;

окраину Марьинки - из миномета калибра 82 мм.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил:

три раза вблизи Зайцево - из стрелкового оружия;

дважды неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП и зенитной установки;

в районе населенного пункта Пивденне - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".