С начала суток 3 июля два украинских воина получили ранения, враг десять раз нарушил режим прекращения огня, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил:
вблизи населенного пункта Водяное - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
рядом с Опытным - из стрелкового оружия;
окраину Марьинки - из миномета калибра 82 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил:
три раза вблизи Зайцево - из стрелкового оружия;
дважды неподалеку Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП и зенитной установки;
в районе населенного пункта Пивденне - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие вражеских обстрелов два украинских военнослужащих получили ранения. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются".