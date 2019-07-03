Женщина собрала в зоне ЧАЭС 14 кг черники и собиралась продать ее на рынке, - Нацполиция. ФОТО

Нарушительницу задержали в с. Вильча Полесского района Киевской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации ГУ Нацполиции.

"14 кг лесной ягоды задержанная собиралась вынести за пределы радиоактивно-загрязненной зоны без соответствующего контроля и дозиметрического документа. Чтобы собрать чернику и затем продать ее, женщина приехала аж из Ривненской области. Ее поймали с поличным", - сказано в сообщении полиции.

На сборщицу составили админпротокол за нарушение требований режима радиационной безопасности.

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Кроме того, полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по ст. 267-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение требований радиационной безопасности). В этом случае женщине будет грозить штраф в сумме от 850 до 1380 гривен, ограничение свободы на срок от 1 до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок.





