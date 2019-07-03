Минздрав: "матюкаться - полезно для здоровья. Слова на "б" повышают болевой порог"

Научным взглядом на обсценную лексику и.о. министра поделилась на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ. По ее словам, существует немало аргументов "за" ненормативные выражения.

"Метко и точно примененная брань, описывающая наше отношение к ситуации, и не направленная ​​на обиду собеседника, полезна для здоровья. Исследования показывают, что именно такая ругань и применяется в быту чаще всего. Она приводит к нейтральным или положительным результатам", - написала Супрун.

По словам главы Минздрава, если мы реагируем руганью не на человека, а на неприятную ситуацию, мозг выделяет эндорфины.

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"Эти нейромедиаторы участвуют в обезболивании или удовлетворении. Слова на "б" или "с" не заменят качественной анестезии, но исследования показали эффективность ругательства в уменьшении боли, усилении сердцебиения и повышении болевого порога. Если нам трудно и мы одним словом это выразили, мозг это воспринимает как запуск программы защиты и нападения - "держись!"", - утверждает Супрун.

При этом, подчеркнула чиновница, пользоваться матом следует лишь в экстраординарных ситуациях, чтобы мозг не начал воспринимать бранные слова как нечто обычное и не перестал выделять эндорфины.

Кроме того, Супрун напомнила, что понимать и выражать свои эмоции - полезно для здоровья, это продлевает жизнь. А когда материться начинают коллеги - согласно исследованиям, это значит, что они стали командой.

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"Искоренять следует пассивную и активную агрессию, дискриминацию, штампы, но не обсценную лексику как таковую. А лучшая забота об украинском языке - это общаться и творить на нем, независимо от сферы деятельности, разрабатывать профессиональную лексику, переводить ресурсы и литературу, читать украинских авторов, а не законодательно регулировать то, что мы говорим", - подытожила Супрун.

Ранее сегодня стало известно, что народный депутат Ольга Богомолец зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №10414 "О противодействии сквернословию" (о дематюкации языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкации языка).