Россияне выдвинули окончательные обвинения 18 из 24 пленных моряков, - Полозов

Об этом написал в Facebook координатор группы адвокатов военнопленных моряков Николай Полозов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции военнопленным: Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Вячеславу Зинченко и Юрию Безъязычному... Всего, по состоянию на сегодняшний день, обвинение в окончательной редакции предъявлено 18 военнопленным украинским морякам", - написал Полозов.

По словам адвоката, ожидается, что остальным 6 военнопленным морякам обвинение в окончательной редакции будет предъявлено в четверг, пятницу и во вторник на следующей неделе.

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После этого защита и военнопленные моряки перейдут к стадии ознакомления с материалами дела.

Напомним, 28 июня следствие СУ ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции восьми военнопленным украинским морякам. 1 июля - еще одному. По словам адвоката Николая Полозова, всем политзаключенным морякам обвинения должны предъявить до 9 июля.

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