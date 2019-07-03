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03.07.19 22:18

Украинские и британские силовики вместе пресекли канал поставки контрафактных сигарет. ФОТО

Удалось обезвредить международную преступную группу, занимавшуюся контрабандой контрафактных сигарет на территорию ЕС.

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Об этом сообщает в Facebook посольство Великобритании в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"Налоговая и таможенная служба Великобритании и Служба безопасности Украины нанесли скоординированный удар по международной преступной группе. Уничтожена одна из крупнейших преступных организаций, которая занималась контрабандой контрафактных сигарет на территорию стран ЕС", - сказано в сообщении.

"В борьбе с организованной преступностью сотрудничество наших служб не имеет границ", - добавили в посольстве.

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Украинские и британские силовики вместе пресекли канал поставки контрафактных сигарет 01
Украинские и британские силовики вместе пресекли канал поставки контрафактных сигарет 02

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