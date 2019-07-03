Станица Луганская - это украинский город и находится под контролем усиленных подразделений МВД, - Троян

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян во время рабочей поездки в Станице Луганской, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Я подчеркиваю, что Станица Луганская - это украинский город. Несмотря на отвод военных, полиция, пограничники, нацгвардийцы и специалисты ГСЧС несут службу в усиленном варианте. Мы усилили полицейские патрули дополнительными 56 полицейскими, а также пограничные наряды на КПВВ", - рассказал Троян.

Он отметил, что Станица Луганская - это стратегический город, который находится в непосредственной близости от оккупированного Луганска, а значит на правоохранителей возлагается ответственная миссия - охранять и защищать украинцев.

Смотрите: Никакой зрады нет. Победы, пока что тоже нет, - Зеленский о разведении сил в Станице Луганской. ВИДЕО

"Батальон полиции "Луганск 1", нацгвардейцы и пограничники оказались на передней линии. Мы полностью полагаемся на них, поскольку именно они должны обеспечить порядок в освобожденных украинских городах", - заявил Троян.

Заместитель министра подчеркнул, что в Станице Луганской продолжают работать саперы ГСЧС, которые прикладывают максимум усилий для разминирования этой территории.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ремонт моста в Станице Луганской займет до трех месяцев, - Кучма. ФОТОрепортаж

Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста. СММ ОБСЕ подтвердила разведение сил.