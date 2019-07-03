Киберполицейские 3 дня учились защищать информационные системы ЦИК

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент киберполиции Украины.

"По условиям, участники были разделены на две команды. "Красные" - осуществляли атакующие действия, направленные на выведение из строя симулированной структуры ЦИК. "Синие" - команды Департамента киберполиции, ЦИК, Службы безопасности Украины и Государственной службы специальной связи и защиты информации, которые должны были противодействовать атакующей команде", - сказано в сообщении.

Помимо этого, тренинг прошел для команды коммуникационных подразделений госструктур.

"Они должны были смоделировать максимально эффективную стратегию коммуникации с населением во избежание распространения дезинформации и паники", - сообщили в киберполиции.

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Учения прошли в рамках проекта ЕС "Усиление кибербезопасности в Украине перед выборами". По словам начальника Департамента киберполиции Сергея Демедюка, подобные учения - не последние.