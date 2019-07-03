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03.07.19 23:27

Подразделение Сил спецопераций ВСУ приняло участие в международных учениях спецназа Trojan Footprint-2019 в Болгарии. ФОТО

Одно из подразделений Сил специальных операций ВС Украины вернулся с международных учений Trojan Footprint-2019, которые проходили в Республике Болгария.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Подразделение Сил спецопераций ВСУ приняло участие в международных учениях спецназа Trojan Footprint-2019 в Болгарии 01

Проходили учения на базе 68-й бригады ССО ВС Республики Болгария, где и базировались представители учений.

Тот факт, что такие учения ССО происходили впервые в истории, делает их уникальными, наши бойцы получили колоссальный опыт сотрудничества в тактике малых групп, отработали действия подразделений ССО во время высадки воздушного судна и эвакуации, что еще больше приблизило ССО ВС Украины к интеграции в систему ССО НАТО.

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Подразделение Сил спецопераций ВСУ приняло участие в международных учениях спецназа Trojan Footprint-2019 в Болгарии 02

В учениях Trojan Footprint-2019, приняли участие более 2 тысяч военнослужащих сил специальных операций из 15 стран.

Подразделение Сил спецопераций ВСУ приняло участие в международных учениях спецназа Trojan Footprint-2019 в Болгарии 03

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