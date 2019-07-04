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04.07.19 00:29

Мужчины в масках и со стрельбой похитили более 1 млн гривен в Киеве

В среду, 3 июля, в Киеве по адресу улица Большая Васильковская, 132 произошло разбойное нападение. Трое людей в масках выхватили сумку с деньгами из машины Renault Megan и скрылись в неизвестном направлении. К счастью, обошлось без пострадавших. Все случилось во дворе жилого дома около 16:30.

стрельба,пистолет

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию  Информатор стало известно на месте происшествия.

По словам водителя автомобиля, он со своим попутчиком припарковался во дворе дома. В этот момент к машине подбежали трое мужчин в черных масках и совершили минимум один выстрел. Все это сопровождалось криками.

Целью нападающих была сумка. Она находилась рядом со вторым мужчиной, который сидел сзади. Нападавшие вырвали из рук ручную кладь и скрылись на автомобиле Audi. В городе Киев введен оперативный план "Сирена".

По предварительной информации, в сумке находились день в сумме 1 миллион 170 тысяч гривен. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Они осматривают место преступления и опрашивают потерпевших. Подробности случившегося устанавливаются.

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