Мужчины в масках и со стрельбой похитили более 1 млн гривен в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом изданию Информатор стало известно на месте происшествия.

По словам водителя автомобиля, он со своим попутчиком припарковался во дворе дома. В этот момент к машине подбежали трое мужчин в черных масках и совершили минимум один выстрел. Все это сопровождалось криками.

Целью нападающих была сумка. Она находилась рядом со вторым мужчиной, который сидел сзади. Нападавшие вырвали из рук ручную кладь и скрылись на автомобиле Audi. В городе Киев введен оперативный план "Сирена".

По предварительной информации, в сумке находились день в сумме 1 миллион 170 тысяч гривен. Сейчас на месте работают сотрудники полиции. Они осматривают место преступления и опрашивают потерпевших. Подробности случившегося устанавливаются.

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