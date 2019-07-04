В социальной сети Facebook произошел сбой: часть пользователей не может просматривать изображения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Так, согласно данным сервиса, самые серьезные сбои в работе социальной сети наблюдаются в США и Западной Европе.
Однако в Украине пользователи Facebook также жалуются на перебои в его работе. Вместо картинок отображаются белые пустые квадраты, в которых можно прочитать описание фотографии, но не увидеть ее.
"Фото профиля. На данном изображении может находиться…", - могут прочесть пользователи описание изображения.
Также в приложении Messenger не открываются изображения, которые пользователи отправляют друг другу.
По состоянию на 00:20 сбой не перестает отображаться у многих пользователей социальной сети.