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04.07.19 09:43

Сарган - ЦИК: "Кузьмин так и останется кандидатом?"

Пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган обратилась к Центризбиркому с вопросом: если вчера они отменили регистрацию не проживающих на украинской территории Андрея Клюева и Анатолия Шария кандидатами на выборах 21 июля, то где аналогичное решение по экс-замглавы ГПУ Ренату Кузьмину.

Сарган - ЦИК: "Кузьмин так и останется кандидатом?"

Об этом она написала у себя в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос: Кузьмин - 35-й номер в списке партии "Оппозиционная платформа-За життя" - так и останется кандидатом? И станет нардепом, последние пять лет скрываясь на временно оккупированной территории Крыма, а в отдельные периоды - в России?" - задала Сарган вопрос ЦИК.

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По ее словам, информацию, почему Кузьмин не может баллотироваться, ГПУ передала в Центризбирком еще 20 июня. 

Сарган - ЦИК: Кузьмин так и останется кандидатом? 01

Напоминаем, 23 июня 2019 года ЦИК отказала Андрею Клюеву в регистрации кандидатом в народные депутаты по одномандатному округ №46 (Донецкая область), выдвинутому "Либеральной партией Украины". 1 июля адвокат Юрий Сухов сообщил, что Кассационный админсуд при Верховном суде отменил решение ЦИК об отказе в регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты. 2 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на досрочных выборах в Верховную Раду.

Также Центральная избирательная комиссия во исполнение судебного решения зарегистрировала пророссийского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты Украины.

3 июля ЦИК отменила регистрацию Клюева и Шария кандидатами в народные депутаты.

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