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04.07.19 09:51

При СНБО создадут Координационный центр, приоритетной задачей которого будет реформирование "Укроборонпрома"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилюк сообщил, что будет создан Координационный центр по внедрению реформ оборонно-промышленного комплекса как рабочий орган СНБО Украины, приоритетной задачей которого станет реформирование Государственного концерна "Укроборонпром".

данилюк,александр

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом Секретарь Совета национальной безопасности и обороны заявил в ходе межведомственного совещания по реформированию оборонно-промышленного комплекса.

По словам Секретаря СНБО Украины, Координационный центр должен осуществить быстрый и всесторонний анализ нынешней ситуации, выбрать оптимальную модель реформирования сферы ОПК, в частности, в части полного исключения вероятности совершения коррупционных действий и участия политиков в этой сфере, а также эффективно координировать процесс имплементации реформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" - это бизнес. Он должен быть максимально эффективным", - Данилюк

Участники приняли решение о разработке программы реформирования системы управления Концерном и внедрение законодательных инициатив в сфере ОПК, создание действующего механизма общественного контроля. Заседание группы будут проходить на регулярной основе.

В совещании приняли участие заместитель Министра экономического развития и торговли Украины, председатель Государственной аудиторской службы Украины, представители Наблюдательного совета и руководства ГК "Укроборонпром" и эксперты Аппарата СНБО Украины.

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