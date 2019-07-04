Полиция квалифицировала подрыв трактора в заминированном лесу у Станицы Луганской как теракт. ФОТО

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

"Вблизи железнодорожной станции Ильенко Станично-Луганского района, во время тушения лесного пожара и создания заградительных полос на неустановленном взрывном устройстве подорвался трактор под управлением 34-летнего местного жителя. Мужчина с минно-взрывными травмами госпитализирован в больницу", - сообщили в полиции.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о внесении сведений в реестр по ч. 2 ст. 258 УК Украины "Террористический акт".

Напомним, 3 июля вблизи с. Колесниковка Станично-Луганского района на территории заминированного Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки. Во время пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства.

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