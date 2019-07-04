"Наступит время, когда Украина станет членом и ЕС, и НАТО. Мы выполним свою "домашнюю работу", потому что это - воля народа", - Яценюк в Торонто

Об этом сказал Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк во время третьей Конференции по поддержке реформ в Украине 3 июля в Торонто, сообщили в пресс-службе НФ.



Говоря о том, какую программу может воплощать новая украинская власть и новый президент, Арсений Яценюк отметил: "В политике нет магов. Представители власти - не волшебники, они не могут творить чудеса. Это очень важно понять всем - как в нашей стране, так и за ее пределами ".



Он напомнил, что когда занял пост премьер-министра в 2014 году, на едином казначейском счете было $ 10000: "У нас не было войска, не было полиции. Мы не имели газа, практически иссякла электроэнергия, инфляция росла невероятными темпами, минус 10% ВВП. Мы были на грани катастрофы. Но мы выжили".



"Я никогда не скажу, что это моя заслуга. Это заслуга украинского народа. Мы спасли нашу страну ", - сказал он.



"Мы сделали то, что можем. Можем ли мы сделать больше? Надеюсь, да. Именно поэтому я желаю удачи президенту Зеленскому", - отметил лидер "Народного фронта".



"Насколько я понимаю, и новый президент, и новое правительство будут делать практически то, что делали мы. Это такая же медицинская инструкция. Это такой же экономический протокол. МВФ критикуют во всем мире. И что? Покажите мне альтернативу. Альтернативы нет. Во всем мире критикуют жесткую экономию. И что? Можно тратить только то, что заработали. Если потратите больше - будете неплатежеспособными ... Если у вас закончатся деньги, вы обанкротитесь", - подчеркнул Арсений Яценюк.



Арсений Яценюк подчеркнул, что у Украины сейчас есть несколько врагов: "Главным врагом украинского государства является Российская Федерация. Кроме этого, у нас есть другие враги - демагоги, популисты и безумцы в политике. У нас есть еще один враг - отсутствие единства в Европейском Союзе, отсутствие единства между США и ЕС, отсутствие единства внутри НАТО ".



"Мы как страна твердо верим, что наступит время, когда Украина станет членом и ЕС, и НАТО. Мы выполним свою "домашнюю работу", потому что это - воля народа", - подчеркнул лидер НФ.



"Вместе с тем мы обращаемся к нашим партнерам с призывом проявить свою сильную политическую волю, поддержать Украину и однажды - приветствовать нашу страну как одного из сильнейших членов ЕС и НАТО. Это улица с двусторонним движением: и вы, и мы, заинтересованы в успехе Украины ", - подчеркнул Арсений Яценюк.





Конференция по поддержке реформ в Украине (Ukraine Reform Conference) - ключевое ежегодное международное событие, посвященное экспертному обсуждению прогресса реформ в Украине.



В этом году событие в Торонто - уже третья конференция по поддержке реформ в Украине - предварительные происходили Лондоне в 2017 году и в Копенгагене в 2018 году.