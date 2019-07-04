МИД Польши в мае проголосовал за декларацию, которая открывала путь к возвращению РФ в ПАСЕ в июне: "Это решение было продиктовано поддержкой повышения эффективности Совета Европы"

17 мая в Хельсинки во время заседания Комитета министров Совета Европы польское правительство поддержало декларацию, которая позволила позже восстановить полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом пишет издание Onet, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



Против этой декларации выступали Украина, Литва и Грузия, польское правительство было "за". Заявление глав МИД стран Совета Европы в ходе заседания в Хельсинки поддержал министр иностранных дела Яцек Чапутович. Эту информацию изданию подтвердили в МИД Польши.

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Само голосование в ПАСЕ 25 июня стало следствием решений, принятых 17 мая в Хельсинки.



"Это решение было продиктовано поддержкой повышения эффективности и значимости Совета Европы, который в течение многих месяцев испытывает политические, финансовые и институциональные кризисы. Польша поддержала это решение, в частности, поддержала организацию системы мониторинга в Совете Европы", – сказали изданию в МИД.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.