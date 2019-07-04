Судебная реформа Зеленского может коснуться изменений в Конституцию, - Пилипенко

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Указом президента была создана комиссия и я думаю, что это все должно происходить в первую очередь в порядке дискуссии. Потому что, чтобы что-то предлагать, необходимо, чтобы оно нашло свое согласие и в гражданском обществе и среди судей, юристов, потому как проходить через Конституционный суд на самом деле это не судебная реформа, а просто отмена того, что сделала предыдущая власть. Если действительно возродить доверие общества, то следует провести такую судебную реформу, чтобы ее провести и забыть о ней. Тогда тоже общество не доверяло, а сейчас еще меньше доверяет", - сказал Пилипенко.

По его мнению, необходимо узнать от президента Зеленского его видение судебной реформы.

" Пока о ней (судебной реформе) только говорят, но я не понимаю, чего она коснётся. Я не исключаю, что может даже будет внесение изменений в Конституцию. То есть, сейчас говорить о путях перезапуска реформы рано, но я убежден, что она должна проводится на площадке комиссии по реформе ", - уверен эксперт.

Он добавил, что путь через КС все равно приведет к тому, что президент должен представить обществу свое видение судебной реформы.

Также по его словам, статус Верховного Суда Украины - это вопрос качества законов и качества изменений, которые власть проводила на протяжении 5 лет.

"У меня другой вопрос. Венецианская комиссия рекомендовала не уничтожать административную юстицию, а оставить Высший админсуд как гарантию защиты граждан от государства. Власть это уничтожила, создав в Верховном Суде палаты. При этом был создан суд по интеллектуальной собственности, о котором все забыли и который сегодня никому не нужен, так как таких дел мало. Но все идут в административную юстицию",- возмутился Пилипенко.

Кроме того, по его словам, нужно решить вопрос, что же делать с указом Порошенко о ликвидации общих и создании местных окружных судов.

"Это первый вопрос, а второй - что же делать с теми людьми, которые вместе с этими судами остались ликвидированы и не переведены в новые суды. Новый президент должен разобраться в этом ", - убежден Пилипенко.

Как сообщали Українські Новини, бывший заместитель главы Конституционной комиссии Виктор Мусияка считает, что необходимо провести ревизию изменений в Конституцию.

Бывший член "Венецианской комиссии" Марина Ставнийчук считает, что у КС есть все основания для того, чтобы признать неконституционность Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей".