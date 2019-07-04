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04.07.19 12:04

Подготовка Украины к прекращению транзита российского газа с 2020 года под угрозой из-за падения добычи "Укргазвыдобування", - "Нафтогаз"

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Украина должна готовиться к полному прекращению транзита российского газа с начала 2020 года, однако эта подготовка пока оказалась под угрозой из-за ошеломляющего падения собственной добычи газа, в частности, в подконтрольной "Нафтогазу" компании "Укргазвыдобування".

Подготовка Украины к прекращению транзита российского газа с 2020 года под угрозой из-за падения добычи "Укргазвыдобування", - "Нафтогаз"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал он на своей странице в Facebook.

"Если сравнить среднесуточную добычу, которая была достигнута в декабре 2018 года, с данными за июнь 2019 года, то падение суточной добычи газа в "Укргазвыдобуванни" уже составляет 9,2%. Первые дни июля показывают еще более угрожающие тенденции", – отметил Витренко.

Представитель "Нафтогаза" отметил, что компания вынуждена ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, но и в целом после окончания 2019 года.

Витренко напомнил, что позиция "Нафтогаза" остается прежней: компания продолжает бороться за сохранение транзита российского газа после 2019 года, для этого ей понадобится помощь международных партнеров, в частности, привлечение Европейской комиссии к переговорам по транзиту с "Газпромом".

"Мы приветствовали и продолжаем приветствовать участие Европейской комиссии и украинского правительства в этих переговорах. Не считаем, что эта проблема может быть решена исключительно на уровне отношений между "Газпромом" и "Нафтогазом", поскольку давно стало очевидным, что позиция "Газпрома" о прекращении транзита через Украину обусловлена именно политическими факторами, а не экономическими", – подчеркнул исполнительный директор НАК.

По его словам, "Нафтогаз" также должен сохранить возможность получить справедливую компенсацию за потерю транзита через Стокгольмский арбитраж, над чем сейчас работает.

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