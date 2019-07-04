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04.07.19 12:16

Тяжелораненый под Марьинкой боец скончался в больнице Мечникова в Днепре

В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова умер боец, которого привезли ночью из Курахово с оторванными руками и ногами.

Тяжелораненый под Марьинкой боец скончался в больнице Мечникова в Днепре

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню", об этом в эфире "Прямого" в 11 часов сообщил главный врач учреждения Сергей Рыженко.

"Мы всю ночь ждали бойца, которого должны были доставить из Курахово, он получил ранения под Марьинкой, ему оторвало все конечности. Был в крайне тяжелом состоянии. В течение ночи сердце останавливалось пять раз. Все врачи оставались на своих рабочих местах, ждали, и несколько минут назад мы получили информацию, что он умер. К сожалению, мы не смогли ему помочь", - сказал Сергей Рыженко.

Как известно, Марьинку обороняет 24 ОМБР ВСУ имени князя Данила.

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