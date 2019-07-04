В последние годы я лично боролся за сохранение европейского единства, когда речь шла о солидарности с Украиной, - Туск выступил перед новоизбранным Европарламентом

"Как вам известно, в последние годы я лично боролся за сохранение европейского единства, когда речь шла о солидарности с Украиной, помощи Греции, о миграционном кризисе или переговорах о Brexit. Иногда мы получали больше, иногда (мы были) менее успешными, но в конечном итоге мы могли оставаться вместе потому, что лидеры понимали силу единства", - сказал Туск в четверг в Страсбурге, выступая перед депутатами Европейского парламента нового созыва по результатам заседания саммита ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он подчеркнул, что "совершенно очевидно, что только тогда, когда мы едины, мы можем составить контрбаланс самым сильным глобальным игрокам".

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Туск, каденция которого заканчивается 30 ноября, докладывал о результатах саммита ЕС, на котором были предложены кандидаты на должность президента Европейской комиссии (министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен), президента Европейского Совета (премьер-министр Бельгии Шарль Мишель), на должность Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности (министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель) и президента Европейского центрального банка (нынешняя глава МВФ Кристин Лагард). Как известно, кандидатура фон дер Ляйен еще должна быть утверждена Европарламентом.