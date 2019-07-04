На Майдане попрощались с волонтером Мариной Шеремет. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Люди собрались на Майдане Независимости в Киеве, чтобы проводить в последний путь известную волонтерку Марину Шеремет, которая вместе с мужем через благотворительный фонд помогала бойцам АТО и детям Донбасса.

Марина Шеремет была председателем Совета волонтеров при Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации, основателем и директором благотворительной организации "Благотворительный фонд Марины Шеремет"

Фонд был основан инициативной группой с целью координации усилий волонтеров для помощи военнослужащим и раненым в зоне боевых действий. Волонтеры фонда ежедневно осуществляют различные виды благотворительной деятельности, направленные на удовлетворение потребностей и обращений бойцов и помощь детям-сиротам, которые выехали с оккупированных территорий. Это сбор одежды, игрушек и бытовых приборов для многодетных семей-переселенцев, обеспечение детей питанием в достаточном объеме и прочее.









Напомним, 30 июня, в ДТП в Черниговской области погибла волонтер Марина Шеремет. Авария произошла в районе села Носовка на Черниговщине. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и на большой скорости врезался в дерево.

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