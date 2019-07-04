Террористы наращивают плотность минно-взрывных заграждений на Донбассе. Работы осуществляют кадровые военные РФ, - ГУР

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Как отметили в украинской разведке, террористы интенсивно проводят инженерные работы по дооборудованию огневых точек, а на отдельных участках минирования устанавливаются осколочные заградительные мины ОЗМ-72 в комплекте с неконтактным взрывным устройством сейсмического воздействия НВУ-П "Охота".

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"В связи с тем, что установление указанных устройств связано с повышенной опасностью и требует высокого уровня подготовки личного состава к минированию привлекаются исключительно кадровые военнослужащие ВС РФ", - сообщили в ГУР.