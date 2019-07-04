Стоимость ревитализация Украинского дома под офис президента может составить около 300 млн грн, - соавтор проекта Юнаков

"В целом команда работает около двух месяцев, по сути , мы готовим техническое задание для того, чтобы проектный институт, имеющий доступ к секретной информации, смог сделать проект по техзаданию… С учетом того, что много работы уже проделано, думаю, вполне реально за один месяц это сделать (пройти все согласования. - Ред.) и выйти на строительную площадку", -сказал Юнаков журналистам в ходе презентации концепции нового офиса президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, опираясь на утвержденную Минрегионом стоимость реконструкции административных зданий, стоимость предстоящих работ может составить около 300 млн грн, однако "окончательная сумма будет известна после учета стоимости всей инженерии".

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"При нормальном финансировании сроки реализации займут 6-10 месяцев. Основная задача –о демонтировать и вынести инженерное оборудование, сделать подземный паркинг", - сообщил он, добавив, что в рамках проекта также будет достроено небольшое одноэтажной стеклянное здание, где разместятся центр приема граждан и информационный центр.

В целом проект офиса президента рассчитан на 500 рабочих мест. В планах – обустроить ландшафтную зону и запустить обновленный фонтан.

"В помещениях со старым советским инженерным оборудованием, которые занимают почти 4 тыс. кв. м, будет сделан подземный паркинг на 100 машиномест. Также будет пристроен паркинг для посетителей на 34 машиноместа… В центре атриума планируется возвести скульптуру современного искусства, мы поставили (на визуализации. - Ред.) обычное дерево, но его там не будет", - сказал Юнаков.

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Кроме того, по его словам, инфраструктура офиса будет включать спортзалы, конференц-залы и public space – два этажа будут работать по принципу коворкинга.

"Для того, чтобы туда попасть, нужно будет пройти определенную регистрацию, но, думаю, не очень сложную. Там же будут кафе и ресторан, которые будут обслуживать коворкинг и работников офиса", - сказал архитектор.

Согласно проекту, два этажа отведены по аппарат президента, а кабинет Зеленского разместится на четвертом этаже.

Напомним, Зеленский хочет поскорее перенести АП, а на Банковой будет художественный музей. В рамках переезда должна пройти реорганизация АП в Офис президента.