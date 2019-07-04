С начала суток оккупанты на Донбассе бьют из 120-мм артиллерии и минометов, травмирован воин, потери врага уточняются, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга сообщил спикер Минобороны полковник Максим Праута.

Так, на Луганском направлении с началом текущих суток начался обстрел из 120-го миномета опорных пунктов подразделений Объединенных сил, оборудованных вблизи Новгородского. За 35 минут со стороны оккупированной Горловки враг выпустил 8 мин.

В период с 4:40 до 6:20 оккупанты по два раза обстреляли позиции украинских войск в районах: Крымского - из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра, и Новотошковского - из артиллерии калибра 122 мм, 120-мм миномета и станковых противотанковых гранатометов. Еще один обстрел из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых и автоматических гранатометов в это время был зафиксирован недалеко от населенного пункта Луганское.

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Кроме того, с 7:20 до 7:40 со стороны оккупированного Первомайска враг выпустил 6 мин 120- и 2 мины 82-мм калибров по украинским воинам, которые выполняют боевые задачи возле Попасной.

На донецком направлении ночью противник осуществил 20-минутный обстрел из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов опорных пунктов подразделений Объединенных сил вблизи Опытного. Еще одну 20-минутную огневую провокацию оккупанты устроили возле Лебединского, применив крупнокалиберные пулеметы.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток один наш воин получил боевую травму. Потери врага в результате ответного огня со стороны наших войск уточняются", - сообщил Праута.