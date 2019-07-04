Я поддерживаю требования об отставке Башенко с поста президента Федерации велоспорта: такое поведение неприемлемо, - Жданов встретился с чемпионкой Соловей

Соловей приехала на акцию в ее поддержку, которая проходила под Министерством молодежи и спорта. Вместе с активистами она в здании министерства встретилась со Ждановым, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я, безусловно, поддерживаю требования об отставке Башенко с поста президента Федерации велосипедного спорта Украины ... Я считаю, что такое поведение неприемлемо, оно хамское", - сказал Жданов.

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Он отметил, что не может быть и речи о разрыве контракта с Соловей.

"Она является членом национальной сборной Украины, контракт заключен с министерством ... У меня вообще даже мысли такой не возникало", - заявил министр.

В свою очередь, активисты сообщили Жданову о своих требованиях, в частности о полной перезагрузке Федерации велоспорта и замене ее президиума. Соловей подчеркнула, что требует созыва собрания федерации и исключения Башенко из ее рядов.

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Активисты также предложили Жданову создать рабочую группу для решения этих вопросов и подчеркнули, что будут продолжать свои акции. Жданов заверил, что поддерживает требование о публичном извинении Башенко.

"Я поддерживаю заявление Андрея Гривко (вице-президента Федерации велоспорта Украины. - Ред.) и в рамках законодательства я буду способствовать этому. Будет собран президиум, где будет рассмотрен вопрос об отставке (Башенко. - Ред.). Я принял решение о создании рабочей группы с коллегами, на которой будут обсуждаться эти вопросы. А вопросы о лишении (федерации. - Ред.) статуса национальной и расторжения договора о сотрудничестве являются дискуссионными и требуют дополнительного анализа", - сказал министр.

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Напомним, президент Федерации велоспорта Украины Александр Башенко грубо высказался в адрес чемпионки Европейских игр-2019 Анны Соловей. Также он угрожал оштрафовать ее и исключить из состава сборной Украины.