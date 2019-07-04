Война на Донбассе - это первая война, в которой информация стала основным видом вооружения, - Разумков

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом Разумков сказал во время круглого стола в Киеве.

"Тема временно оккупированных территорий, в первую очередь, Донбасса, к сожалению, актуальна на протяжении многих лет… Мне кажется, что на протяжении последних лет она часто была политической составляющей, которая не до конца была связана с реальной политикой по урегулированию ситуации на Донбассе", - отметил Разумков.

По его мнению, отдельные политические силы и их лидеры использовали тему Донбасса для личного пиара.

Разумков подчеркнул важность выработки информационной политики и стратегии по возврату временно оккупированных территорий.

"Это тяжелый процесс, это небыстрый процесс. Шапкозакидательством, в отличии от многих других, мы заниматься не будем. Мы не можем говорить, что проблема может быть решена завтра. Нет, это неправда. Нужно быть откровенным и перед собой, и перед украинским обществом, что это тяжелый процесс. Самое страшное – не все в этом процессе хотят реального урегулирования", - заявил лидер партии "Слуга народа".

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Разумков подчеркнул, что есть ряд направлений и путей, которые государству Украина нужно будет пройти, чтобы "снова и над Донецком, и над Луганском был украинский флаг, чтобы наши пограничники стояли на всей границе нашего государства в тех рамках, в которых его признает весь цивилизованный мир".

"Одним из важных аспектов является информационная политика… Ключевым видом вооружения в этой войне является информация", - подчеркнул он.

Разумков считает, что война на Донбассе – это "первая война, в которой информация стала основным видом вооружения и часто убивает гораздо сильнее и больнее, нежели это делают пули, снаряды или мины".

Лидер "Слуги народа" сетует на то, что государство в информационном плане делает очень мало для возвращения Донбасса.

"В отношении временно оккупированных территорий нет информационной политики. Всю информацию, которую там получают, чаще всего из российских телеканалов", - добавил он.