"Фейерверк, который убил женщину в Минске, сделали в России", - Минобороны Беларуси

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны Беларуси.

"Салютные установки и сами фейерверочные изделия были приобретены в российском ОАО "Пиро-Росс" (г. Сергиев Посад). Установлено, что подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм). Предположительная причина подрывов - некачественные заряды данного калибра (195 мм)", - говорится в заявлении Минобороны.

Также сообщается, что подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют.

"Для исключения "человеческого фактора" (неправильной эксплуатации установок и изделий) в рамках объективного контроля велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок. В местах проведения салюта было выставлено оцепление согласно нормативным актам, регламентирующим применение данных фейерверочных изделий, имеющих соответствующие сертификаты фирмы-производителя", - продолжили в министерстве.

"Учитывая, что подобных подрывов в предшествующий период не было зафиксировано, произошедшее трагическое событие, к сожалению, трудно было просчитать. Это редчайший случай", - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, 3 июля, в День независимости Беларуси в Минске во время салюта несколько снарядов разорвались слишком низко - от ранения осколками погибла пожилая женщина, пятеро были госпитализированы и еще трое обратились к медикам с легкими ранениями.

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