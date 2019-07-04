В КГГА переданы подписи против строительства мусороперерабатывающего завода на Троещине, - нардеп Береза

"Сегодня подали в КГГА 10000 подписей жителей Троещины, относительно требования запрета строительства мусороперерабатывающего / мусоросжигательного комплекса в Деснянском районе!" - написал народный депутат Борислав Береза ​​на своей странице в Facebook, передают Українські новини.

"После петиции 2016 года, которую подали киевляне относительно требования запрета строительства завода в Деснянском районе была создана рабочая группа при КГГА, которая должна была решить вопрос - строить или не строить завод на Троещине. Вопрос был отсроченное, но не решен. При этом намерения были очевидны - в бюджете г.. Киева на проектную документацию мусороперерабатывающего комплекса в Деснянском районе было выделено в 2017 - 3,6 млн грн, в 2018 году - 1 млн грн. Весной 2019 года каждая киевская семья в почтовый ящик получила карту Плана перспективного развития Киева на 2019-2021 годы в котором указано строительство мусороперерабатывающего комплекса возле ТЭЦ-6. Мэр Кличко Виталий распоряжением № 454 от 18.03.2019 года этот План утвердил. Потенциальная угроза стала реальной", - отмечает он.

По мнению народного депутата, Деснянский район страдает от транспортной проблемы - метро отсутствует, а единственный Северный мост не способен обеспечить нормальное сообщение с центральной частью города. Но вместо решения этих проблем городские власти решили строить мусороперерабатывающий комплекс.

"Волонтеры собрали более 10 тыс подписей против строительства мусороперерабатывающего/мусоросжигательного комплекса в Деснянском районе! И только после этого чиновники КГГА через СМИ и своих представителей в районе, начали опровергать свои намерения по строительству мусорного завода. Мол, это все политические инсинуации. Но нам не нужны публичные заявления. История с незаконными застройками показывает, что они ничего не стоят, а делаются только перед выборами, чтобы успокоить общественность. Нам нужны документальные подтверждения! а подтверждением ям изменения намерений КГГА - есть решение Киевсовета о запрете строительства мусорного завода и изменение целевого назначения земельных участков в Деснянском районе", - утверждает Береза.

Комплексная целевая программа повышения энергоэффективности и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2016-2020 годы предусматривала строительство комплекса по сортировке / переработке ТБО, образующиеся на Левом берегу Киева за счет инвестиционных средств. По данным КГГА, свертывания конкурсной комиссии по определению исполнителя услуг по переработке (обработке) и захоронения бытовых отходов, которые образуются на территории Киева, прошло 28 сентября 2018.