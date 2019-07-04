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04.07.19 13:40

Радиостанция "Армія FM" возобновила вещание на Донбассе. ФОТО

Радиостанция "Армія FM" возобновила вещание на территории Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении радиостанции в Facebook.

"Спасибо всем, кто нас поддержал. "Армія FM" и в дальнейшем будет вещать на Донбассе", - сказано в сообщении.

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Фото: Армія FM/Facebook

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Напомним, 26 июня Нацсовет ТРВ не продлил "Армія FM" разрешение на вещание на Донбассе. 3 июля командование и личный состав операции Объединенных сил обратились к членам Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания с призывом продлить разрешение на вещание единственной военной радиостанции "Армия FM".

Радиостанция Армія FM возобновила вещание на Донбассе 02

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