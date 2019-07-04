Более 900 люстрированных чиновников могут вернуться на должности, если КС отменит закон об очищении власти, - Минюст

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо", об этом сообщила директор департамента люстрации Минюста Анастасия Задорожная.

"В то время, когда закон об очищении власти начал действовать, большинство топовых чиновников уволились по собственному желанию. Еще примерно 1000 человек были люстрированы. Сейчас в Едином государственном реестре лиц, в отношении которых применен закон об очищении власти, находятся более 900 людей. Если же закон Украины об очищении власти будет отменен, то все эти лица смогут вернуться на государственные должности", - отметила Задорожная.

По словам Задорожной, в общем под закон о люстрации подпадают около 5000 госчиновников времен Януковича. Она добавила, что идется о судьях, прокурорах, руководящих должностях в министерствах и центральных органах исполнительной власти и лицах, причастных к событиям на Майдане.

Напомним, 4 июля под зданием Конституционного суда Украины проходят пикеты разных политических сил и общественных организаций, которые выступают против возможного принятия КС решения о несоответствии Конституции закона "Об очищении власти" (о люстрации).

Закон "Об очищении власти" вступил в силу в октябре 2014 года. Документ предусматривает, что лица, занимающие должности, подпадающие под люстрационную проверку, должны не позднее чем на десятый день с начала проведения проверки в учреждении, подать своему руководителю собственноручно написанное заявление о согласии на проведение проверки.

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