Мы видим реанимацию Минского процесса благодаря возвращению Кучмы, - Разумков

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом Разумков сказал в комментарии журналистам в Киеве.

"Я думаю, что по поводу карты ("Дорожной карты" имплементации Минских соглашений, - Ред.) - она более чем четко прописана в тех же Минских договорённостях. Главное, чтобы все участники процесса действительно хотели ее реализации. К сожалению, мы сегодня видим немножко другую ситуацию, в первую очередь - со стороны РФ", - отметил он.

По словам Разумкова, в отношении Донбасса реализуется политика "малых шагов".

"И нам, и вам хотелось бы, чтобы это была политика "широких мазков" и возврата этих территорий, но реально, особенно на фоне того, что многое было упущено на протяжении последних пяти лет, сегодня это будет делать достаточно тяжело, и быстрым этот процесс будет назвать тоже тяжело", - сказал Разумков.



По его словам, переговоры между участниками Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе "реанимируются" благодаря возращению в состав украинской делегации Леонида Кучмы.

"Мы видим определенные позитивные моменты уже. Мы видим реанимацию "Минска" благодаря тому, что президент вернул в этот процесс Кучму", - сказал Разумков.

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