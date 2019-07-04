"Наказание неотвратимо": Генштаб отреагировал на расстрел медавтомобиля под Водяным и невыполнение РФ решения трибунала ООН

Соответствующее обращение было опубликовано пресс-службой Генштаба в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Этот циничный и позорный факт нарушения международного гуманитарного права и Минских договоренностей вооруженными формированиями РФ, управляемыми и поддерживаемыми из Кремля, имел место после 29 июня, когда Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине предоставила отчет для СМИ и широкой общественности о ноте Министерства иностранных дел Украины, в которой сообщается о том, что разведение сил и средств Вооруженных сил Украины на согласованном участке разведения в районе Станицы Луганской завершено", - прокомментировали в ВСУ обстрел врагом машины украинских медиков.

Особое внимание обращается на то, что Россия вопреки решению Международного трибунала продолжает незаконно удерживать захваченных в Керченском проливе моряков.

"Этим Российская Федерация в очередной раз продемонстрировала всему миру пренебрежение основополагающими принципами международного права, грубо нарушая его нормы, разрушение устоев мирового правопорядка, дерзкое невыполнение взятых на себя обязательств, так же как и во время незаконной оккупации АР Крым и г. Севастополя и на Донбассе", - отметили в Генштабе.

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В ВСУ заявили, что слова Путина на саммите в японской Осаке об обстоятельствах захвата украинских моряков, которые якобы ранее сказал начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, - очередная провокация.

"Заявление президента РФ не соответствует действительности и является откровенной ложью с целью дискредитации высшего военного руководства Украины в духе российских информационно-психологических операций", - сказано в заявлении.

В Генштабе ВСУ предупредили Россию, что наказание за все преступления, совершенные ею, неотвратимо.

"Ведь совершенные вооруженными формированиями РФ и ее террористами-наемниками военные преступления и преступления против человечества не имеют сроков давности", – резюмировали в заявлении.

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