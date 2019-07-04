"Вы ежедневно должны оправдывать доверие украинского общества", - Зеленский поздравил полицейских с профессиональным праздником

Поздравление опубликовал Офис президента на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Четыре года назад на Софийской площади в Киеве первые патрульные полицейские приняли присягу, а вместе с ней - и высокую ответственность перед украинским народом. Любой путь к настоящим изменениям всегда тернист, и на нем непременно есть и успехи, и ошибки", - отметил Зеленский.

Президент считает труд полицейских нелегким, ведь кроме обеспечения общественной безопасности, поддержания правопорядка и противодействия преступности, они ежедневно должны оправдывать доверие украинского общества.

"А его ожидания и требования - сверхвысокие. Поэтому желаю вам выдержки, силы и мудрости в вашей ежедневной нелегкой и опасной работы", - добавил глава государства.

"Спасибо всем полицейским, которые мужественно и честно выполняют свои обязанности, для которых "Служить и защищать" - не просто слова, а смысл жизни. С Днем Национальной полиции Украины!", - заключил Зеленский.

День Национальной полиции Украины отмечается ежегодно 4 июля согласно указу Президента от 4 апреля 2018 № 97. До 2018 года указанный праздник отмечался 4 августа - в день подписания Президентом Украины закона "О Национальной полиции".

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