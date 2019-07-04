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04.07.19 14:51

Запуск нового рынка электроэнергии будет способствовать развитию "Энергоатома", - депутат Бандуров

1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии".

энергетика

Дополнительный доход, какой НАЭК "Энергоатом" будет получать благодаря продаже электроэнергии по рыночным ценам, позволит инвестировать в развитие компании. Об этом заявил народный депутат Украины Владимир Бандуров, комментируя внедрение нового рынка электроэнергии с 1 июля, пишет УНИАН.

"Важно, что "НАЭК "Энергоатом", как генерирующая компания, которая генерирует свыше 55% электроэнергии всей, производящейся в стране, на сегодня получит возможность получать средства, больше, чем тот тариф, какой он имел до того. То есть эти средства будут направлены на инвестиционную деятельность, на развитие, в конце-концов, зарплату атомщиков", - заявил Бандуров.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электрической энергии". По закону, новая модель предусматривает внедрение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок.


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