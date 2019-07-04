Политический эффект будет огромный - по российским агрессорам будет применяться оружие НАТО, - Бутусов о поставках канадской бронетехники

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в совем блоге.

"Очень резонансная информация о возможной закупке бронетехники в Канаде, озвученная в ходе переговоров между Зеленским и Трюдо. Судя по всему, речь идет о закупке бронеавтомобилей типа AVGP, разработки 70-х годов, которые сняты с вооружения канадской армии в 2005-м, и сейчас поставляются за небольшие деньги с баз хранения ВС Канады. AVGP канадцы выпускали в трех вариантах - пушечный, транспортный - с пулеметным вооружением, и ремонтно-эвакуационный", - сообщил журналист.

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"В случае продажи по остаточной стоимости, наибольший интерес для нас представляют поставки пушечной модификации "Кугар" с 76 мм пушкой. Калибр, разрешенный по Минским соглашениям, на отличной мобильной платформе, точное и эффективное орудие для поражения целей на 1000-1500 метров. Причем в отличие от 23-30 мм орудий, применяемых нашей пехотой, точность 76 мм орудия сочетается с большим осколочно-фугасным воздействием по цели, и полностью отвечает задачам поражения дерево-земляных огневых и наблюдательных точек ВС РФ. То, что наиболее востребовано в пехоте на Донбассе. Ну нельзя же по каждой огневой точке птуры кидать. Башенное 76 мм оружие позволяет быстро поражать маневрирующие цели. Для реалий локальной войны на Донбассе - это оптимально", - отметил главред. "Цензор.НЕТ".

"Думаю, закупка может быть очень интересной, в том случае, если цена поставки не велика. Закупать надо с запчастями, чтобы технику не пришлось каннибализировать, и не было простоев, как это произошло в случае с поставкой американских "хаммеров". Но закупки надо производить вместе со снарядами, под новую пушку нужны боеприпасы. Если это произойдет, армия получит важное средство усиления, мобильные 76 мм пушки сейчас необходимы всем нашим частям. Ну и политический эффект будет огромный - "Кугары" будут максимально задействованы в боевых операциях ВСУ, по российским агрессорам будет применяться натовское оружие. Разумеется, нельзя забывать, что "Кугары" - это не танки, это бронеавтомобили с легкой бронезащитой, машины разведки, транспортеры малых групп пехоты, огневая поддержка пехоты", - резюмировал Бутусов.

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Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо договорился о поставках Украине бронетехники.