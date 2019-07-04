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04.07.19 15:58

"Как минимум одна москальская рожа ляжет": футболист Габовда заявляет, что его Instagram взломали для угроз россиянам

Полузащитник Юрий Габовда, играющий за венгерский "Халадаш", утверждает, что его аккаунт в соцсети взломали и использовали для угроз футболистам из РФ.

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На Instagram-странице украинского футболиста венгерского "Халадаша" Юрия Габовды в разделе Stories появилась запись, которая была посвящена предстоящему товарищескому поединку против российского "Краснодара". Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

"Завтра играем против "Краснодара". Как минимум одна москальская рожа ляжет, коэффициент на красную карточку 1.01. Слава Украине!", - гласила надпись в соцсети.

Как минимум одна москальская рожа ляжет: футболист Габовда заявляет, что его Instagram взломали для угроз россиянам 01

Позже запись исчезла, а Габовда заявил, что его аккаунт был взломан.

"Мне и моей семье начали серьезно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страничку взломали", - заявил украинец.

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30-летний полузащитник выступает в Венгрии с 2017 года. В прошлом он также защищал цвета львовских "Карпат", симферопольской "Таврии" и других клубов.

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