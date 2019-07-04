Генсек ОБСЕ Гремингер обещает просыпаться и засыпать с мыслью об Украине, - поспред Цимбалюк

Об этом сообщил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Из-за агрессии РФ наше государство остается в фокусе ОБСЕ и нуждается в еще большем внимании и усилиях со стороны Организации. Генсек Томас Гремингер обещает ежедневно просыпаться и ложиться спать с мыслью об Украине", - говорится в сообщении.

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Дипломат пообещал, что украинская сторона обеспечит интенсивную повестку дня на заседаниях руководящих органов ОБСЕ.

Новый глава украинской дипмиссии прибыл в Вену 1 июля 2019 г. В среду постпред провел встречу с генсекретарем ОБСЕ, в ходе которой вручил аккредитационное письмо Постоянного представителя Украины при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В ходе встречи также был обсужден ряд рабочих вопросов в сфере взаимодействия Украины с ОБСЕ и ее структурами, в частности полевого присутствия в Украине.

"Томас Гремингер заверил Евгения Цимбалюка в том, что Украина будет оставаться приоритетным вопросом в повестке дня ОБСЕ. Постоянный представитель Украины подчеркнул важность более широкого привлечения потенциала Организации для противодействия вызовам сфере безопасности и гуманитарным вызовам, связанным с продолжающейся российской агрессией против Украины", - рассказали в представительстве Украины.