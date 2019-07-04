"Новое оборудование в медучреждениях не используется из-за халатного отношения руководства", - Супрун

Сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун со ссылкой на экспертную организацию StateWatch, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Супрун, оборудование не использовалось из-за несвоевременных и неефективных решений руководства Новоайдаровского районного территориального медицинского объединения и Попаснянской центральной районной больницы.

На днях экспертная организация StateWatch обнародовала результаты очередного аудита - по выполнению программы по обеспечению медучреждений рентгеновским оборудованием.

"По итогам аудита стало известно, что две единицы медицинского оборудования стоимостью 9 млн грн более года простаивали – из-за бюрократии. Это оборудование было назначено Новоайдаривському районному территориальному медицинскому объединению и Попаснянской центральной районной больнице. То есть, более года пациенты не имели возможности пользоваться оборудованием, приобретенным за средства налогоплательщиков. Они были лишены качественных и доступных услуг по рентгенологическому исследованию. В медучреждениях объяснили этот случай отсутствием лицензии или недостатком комплекта документов. Но, в конце концов, эта история - о несвоевременных и неэффективных решениях руководства медицинских учреждений. Часто мы сталкиваемся со случаями, когда имеющееся в медучреждениях оборудование не используется или не вводится в эксплуатацию из-за халатного отношения руководства", - написала она.

По данной программе в конце 2017 было закуплено 14 единиц рентгенодиагностического оборудования в на общую сумму почти 63 миллиона гривен. Данная закупка была необходима в связи с недостаточной материально-технической базой учреждений здравоохранения в Луганской области.

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