Двое бойцов получили минно-взрывные ранения под Авдеевкой: за их жизни борются в больнице Мечникова в Днепре

Информацию об этом "Радио Свобода" подтвердил главный врач Сергей Рыженко, сообщает Цензор.НЕТ.

По его данным, оба были доставлены накануне санавиацией. Они получили минно-взрывные ранения во время обстрела в районе шахты Бутовка.

Как сообщил врач, состояние одного из них, 22-летнего Ивана с Черниговщины, тяжелое, в частности, у него поражены глаза. Состояние второго, 23-летнего Альберта из Кропивницкого, оценивают как средней тяжести с признаками улучшения.

По словам Рыженко, в больнице ждали прибытия борта с тяжелораненым бойцом из-под Марьинки. Врачи оставались на своих рабочих местах и ​​были готовы к спасению, однако впоследствии получили информацию, что этот военный умер.

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