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04.07.19 16:41

СБУ задержала и вывезла из оккупированной территории экс-начальника ПВО террористов, который может стать ценным свидетелем в деле катастрофы рейса МН17

Служба безопасности задержала, а и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

цемах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сказал его адвокат Роман Гонтарев.

"Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого", - сообщил защитник.

Цемаху избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Адвокат отметил, что будет встречаться с клиентом и следователем 5 июля.

Подробную информацию он отказался сообщить, сославшись на тайну следствия.

Ранее СМИ террористов сообщили, что в конце июня украинские спецназавцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном (Донецкой области), оглушили его и вывезли под видом парализованного пенсионера на подконтрольную Украине территорию.

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Блогер NecroMancer опубликовал соответсвующее постановление суда:

СБУ задержала и вывезла из оккупированной территории экс-начальника ПВО террористов, который может стать ценным свидетелем в деле катастрофы рейса МН17 01

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