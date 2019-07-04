Курс доллара упал ниже 26 гривен впервые с апреля 2018-го

Такие данные приводит Национальный банк Украины, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Так, на 5 июля 2019 года Нацбанк установил курс доллара на уровне 25,87 грн за доллар. За день основная валюта подешевела на 0,67% или на 17 копеек. Последний раз официальный курс доллара был ниже 26 грн за доллар 13 апреля 2018 года.

Всего с начала года американская валюта подешевела на 6,6% или на 1,81 гривны.

Одной из причин укрепления гривны в Украине является поступление валюты от продажи государством долговых облигаций иностранцам. Так, иностранные инвесторы, покупая гривневые облигации, продают свою валюту в Украине. Однако существует риск того, что по истечении срока обращения этих облигаций эти инвесторы захотят вывести номинал и проценты по ним в валюте за границу, что спровоцирует падение курса гривны.

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