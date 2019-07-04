"Надеюсь, этот процесс будет дальше распространяться на всю линию разграничения", - Разумков о разведении войск

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Да, не все гладко идет, и не так, как нам бы хотелось, но мы видим уже выполнение Минских договорённостей, чего не удалось никому другому – это разведение войск. Отошли наши войска, были отведены войска так называемых "ДНР" и "ЛНР", - заявил он.

"Я надеюсь, что этот процесс будет дальше распространяться на всю линию разграничения, и начнется реализация "Минска" в том формате, в котором он прописан, и таким образом мы сможем прийти к реальному миру на Донбассе", - добавил Разумков.

По его мнению, позиция президента Украины Владимира Зеленского о том, что на Донбассе "должны перестать стрелять и перестать гибнуть люди" - "на определенном старте".

Напомним, что разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня. Разведение сил фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.

2 июля в Минобороны сообщили, что в районе Станицы Луганской после заявления боевиков о выводе своих сил остаются группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду.

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