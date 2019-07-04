Политзаключенный Балух призвал не вмешиваться в деятельность его адвокатов

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее письмо-обращение в консульство Украины в РФ обнародовал адвокат Дмитрий Динзе на своей странице в Facebook.

"Мне стало известно, что инициатором посещения меня в колонии адвокатом Берманом Д.Б. стала Виктория Ивлева без согласования с моими адвокатами Динзе А.Н. и Динзе Д.В. При этом во время общения со мной адвокатом Берманом Д.Б. не было получено мое согласие на распространение конфиденциальной информации, сообщенной мною, кроме информации об объявлении протестной голодовки", - говорится в письме.

Балух отметил, что его интересы, в том числе в колонии, представляют адвокаты Ольга и Дмитрий Динзе.

"Прошу не вмешиваться в сферу деятельности адвокатов Динзе, действующих в моих интересах и с моего личного согласия, иных адвокатов и других лиц, в частности Виктории Ивлевой, и священнослужителей, кроме моего духовного наставника, архиепископа Симферопольского и Крымского Климента", - заявил он.

Напомним, подконтрольный Кремлю "Верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. грн) по совокупности двух уголовных дел.

25 января подконтрольный России "Керченский городской суд" отказал украинскому активисту Владимиру Балуху в условно-досрочном освобождении.

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Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта 2019 года находится в ИК-4 г. Торжок Тверской области (ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тверской области). Владимир Балух своего согласия на перевод в РФ не давал. Крымская правозащитная группа заявила, что этапирование Владимира Балуха в РФ нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.

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