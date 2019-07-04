"Россия попытается вмешаться в парламентские выборы", - Климкин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Климкина в фейсбуке.

"Я много раз говорил, что попытки вмешательства России в наш избирательный процесс будут мощными накануне парламентских и местных выборов, а не президентских. Или у кого-то есть сомнения, что означает стремление Российской Федерации созвать Совет Безопасности ООН в отношении нашего закона о языке буквально за несколько дней до выборов? Или только обнародованное решение об увеличении масштабов раздачи российских паспортов у нас, в Украине?" - пишет Климкин.

Также он добавил, что президент России Владимир Путин в интервью итальянским СМИ заявил, что в Украине "разгул неонацизма".

"Ждем попыток обсуждения этих вопросов на международных площадках или же "тематических" провокаций", - резюмировал глава МИД.

Напомним, что ранее Министр иностранных дел Павел Климкин подписал письма к своим коллегам из стран ЕС и G20 с призывом применить все возможные механизмы влияния на Россию для освобождения украинских моряков.

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