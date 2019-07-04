Корбан выиграл дело против Украины в ЕСПЧ и планирует добиваться компенсации морального и материального ущерба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на решение суда.

Так, ЕСПЧ признал принудительное нахождение политика на судебных слушаниях после перенесенной операции нарушением статьи 3 Конвенции. Суд признал нарушением статьи 3 нахождение заявителя за решеткой во время слушаний в январе 2016 года. Как посчитал суд, задержание политика в октябре 2015 года без ордера на арест и повторное задержание в зале суда были незаконными и нарушили положения статьи 5 Конвенции.

По мнению суда, действия официальных лиц Украины, утверждавших о доказанной вине Корбана, несмотря на продолжавшийся суд, нарушили положения статьи 6 Конвенции. В то же время ЕСПЧ не усмотрел политической мотивации в преследования заявителя.

Теперь защита Корбана намерена в судебном порядке добиваться компенсации морального и материального ущерба, который был нанесен их клиенту.

"Речь идет о миллионных суммах, - рассказал "Обозревателю" адвокат Корбана Алексей Шевчук. - Были признаны нарушения Конвенции по правам человека сразу по нескольким пунктам, в том числе участие Корбана в затяжном ночном заседании после операции, в праве на справедливый суд и прочее. Это решение в первую очередь говорит о том, что все преследование Корбана было незаконным".

Говоря о дальнейших шагах защиты, адвокат заявил, что в рамках этого дела уже подготовлены заявления о привлечении к уголовной ответственности пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-генерального прокурора Украины Виктора Шокина, народных депутатов Украины Игоря Кононенко и Александра Грановского, а также "других лиц, причастных к данному преступлению".

Смотрите также: Корбан вернулся в Украину, - Филатов. ФОТО

Напомним, в августе 2014 года Корбан, бывший тогда одним из лидеров партии, стал подозреваемым по делу о захвате своего политического оппонента в качестве заложника.

В феврале 2015 года он стал подозреваемым по второму схожему делу. Позднее, в августе того же года, его обвинили в хищении средств благотворительного фонда. В октябре 2015 года Корбан стал обвиняемым по делу о телефонных угрозах члену избирательной комиссии.

Тогда же, в октябре 2015 года, представители полиции ворвались в его квартиру и задержали заявителя без ордера на арест, что являлось законной мерой в исключительных случаях. Корбан предстал перед судом 3 ноября, был отпущен и вновь немедленно задержан. До июня 2016 года он находился под арестом.

Читайте также: ЕСПЧ обязал Украину выплатить трем заявителям 512 тыс. евро компенсации за отмену их лицензий на азартные игры, - госуполномоченный АМКУ Загребельская

Особое внимание ЕСПЧ привлекла серия инцидентов в декабре 2015 года. В ходе медицинского обследования 25 декабря врачи диагностировали у Корбана ишемическую болезнь сердца, гипертонический криз, острый коронарный синдром и нестабильную стенокардию. Была проведена немедленная операция, и больному установили два артериальных стента.

Тем не менее 26 декабря во время слушаний по делу Корбана, судья отверг протесты адвокатов и принял решение о принудительном приводе заявителя в суд, несмотря на состояние обвиняемого после перенесенной операции. Заявителя доставили в зал суда, где врачи отметили значительное ухудшение его состояния и необходимость длительного восстановления под надзором в больнице.

В марте 2016 года Корбан пошел на сделку со следствием и признал вину в первом похищении. Он был приговорен к условному сроку.

Заявитель был отпущен на свободу под подписку о невыезде в июне того же года, а в сентябре 2017 года уголовное преследование политика по другим делам было прекращено.

Читайте также: Соглашение о примирении Корбана с нардепом Рудыком - не политический "договорняк". Вопрос урегулирован в юридической плоскости, - адвокат Томчук

Корбан обратился в ЕСПЧ в апреле 2016 года. По его мнению, власти Украины нарушили положения статьи 3 (запрет на пытки и жестокое обращение), статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), статьи 6 (право на справедливый суд), статьи 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) в сочетании со статьей 5 Европейской Конвенции по правам человека.