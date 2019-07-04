В Офисе Президента верят только в проплаченные протесты за которыми кто-то стоит, - Синицын

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Я хочу напомнить развитие событий: я сделал сообщение в Facebook, который быстро распространился в соцсети, его подхватили другие. Никаких контактов с Порошенко мы не имели ", - рассказал активист.

Синицын розкрититикував позицию главы Офиса Президента Богдана: "В их (команды Зеленского, - Ред.) мировоззренческой парадигме не существует опции, что что-то может происходить просто так: люди возмутились и сами вышли на акцию. У них есть опция только "кто-то заплатил, кто-то за этим стоит", - добавил он.

По мнению волонтера, в участии политиков в акции ничего плохого нет. "Основной целью было, чтобы Шарий и Клюев не были в списках. Так же на этом пиарится и Вакарчук, и Садовый и "Свобода". Мы прекрасно понимали, что там будут политики, поэтому единственное, о чем мы просили, - это чтобы люди приходили без партийных флагов, символики", - напомнил он.

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Волонтер также считает, что Андрей Богдан оправдывает экс-главу Администрации президента Андрея Клюева, как и его заместителя Андрея Портнова. "Богдан сам признал, что они в дружеских отношениях. Это человек, который нормально сосуществовал с представителями той власти, я думаю, у него с ними до сих пор есть контакт, с кем-то даже дружеские отношения", - отметил Синицын.

Напомним, вчера глава Офиса ПрезидентаАндрей Богдан возложил на экс-президента Петра Порошенко ответственность за организацию акции протеста против регистрации кандидатами в депутаты проросийского блогера-пропагандиста Анатолия Шария и Андрея Клюева, который возглавлял АП во времена Януковича. По словам главы Богдана, Порошенко якобы пытается отвлечь внимание от расследований, фигурантов которыми он является.

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